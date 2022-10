Honkbalclub RCH stelt oud-speler Joshua Zara aan als nieuwe coach

De honkballers van RCH hebben na één jaar afscheid genomen van Nicky Heij. Joshua Zara is bij de club uit Heemstede aangesteld als zijn opvolger. De 32-jarige coach begint daarmee aan zijn eerste klus in het professionele honkbal.

Tot nu toe heeft Zara alleen ervaring bij lager spelende honkbalteams. Als speler kwam hij in het verleden uit voor RCH. Toen speelde de club nog in de overgangsklasse onder coach Marlon Frolijk. Vervolgens speelde Zara in de hoofdklasse nog voor ADO en Twins Oosterhout. Ook maakte hij nog een uitstapje naar het softbal bij Vennep Flyers.

Afgelopen jaar eindigde RCH als zesde in de hoofdklasse en eindigde het als derde in de degradatiepoule. RCH keerde afgelopen seizoen na jaren afwezigheid weer terug in de hoofdklasse honkbal.