Sieps Skatebaan krijgt vorm in Wijk aan Zee: doorzettingsvermogen en geduld beloond

De eerste schop is in de grond voor de bouw van 'Sieps Skatebaan.' Het is de beloning voor de vasthoudendheid en het geduld van een jonge Wijk aan Zeeër die zijn dromen najaagt. Twee jaar geleden lanceerde Siep Durge (12) zijn plan voor een skateparkje in zijn dorp. Vanmiddag gaf hij met wethouder Cecilia van Weel langs de Zeeweg het symbolische startsein van de bouw van zijn droom.

Siep en wethouder Van Weel steken de eerste spade in de grond. Fred Segaar/NH Nieuws

Over een week of zes ligt op deze plek een skatebaan ter waarde van een ton. Beverwijk, waar Wijk aan Zee onder valt, had het geld niet en daarom besloot Siep het bedrag zelf op te halen, nadat hij eerder met achthonderd handtekeningen het belang van zo'n baantje in Wijk aan Zee had aangetoond. Een succesvolle crowdfundactie, een sponsorloop en tal van andere initatieven waren ervoor nodig om het bedrag bij elkaar te krijgen. Hij kwam een heel eind, maar genoeg was het niet. Een aantal bedrijven uit de regio stak een stevig financieel handje toe. Daarmee was wel het geld binnen, maar was nog geen plek gevonden. Dat bleek nog een heel karwei, lege plekken zijn schaars in het dorp en áls ze er zijn, liggen ze dichtbij woonhuizen en is er dus de kans op overlast. Uiteindelijk bleek een groenstrook bij de entree van het dorp langs de Zeestraat het meest geschikt. Tekst gaat verder onder de video.

Skatebaan - NH Nieuws

Het stuk grond is de fase van bouwrijp maken voorbij. Als je goed kijkt, kun je de contouren van de baan al zien. Siep probeert alvast wat te skaten, maar loopt al snel vast in de aarde. Hij kan niet wachten. Toch zal hij nog even geduld moeten hebben. Medio december is het skateparkje klaar. "Het wordt een baan voor iedereen", zegt Siep, die nauw betrokken is geweest bij het ontwerp. "Of je nou goed bent of iets minder goed, iedereen kan hier straks zijn trucjes doen. Het is geweldig dat het is gelukt." Wethouder Cecilia van Weel prees Siebs doorzettingsvermogen. "Mooi dat je ziet waartoe zoiets kan leiden."

Lees ook Play IJmond Play Siep blijft niet dromen en schrijft brief: 600 handtekeningen voor skatebaan