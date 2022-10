Van rapper Doevoe tot stampen in de Westerunie: dit was de eerste avond van ADE

House, hiphop, techno of klassiek: het maakt allemaal niet uit, wie goed zoekt kan elk muziekgenre vinden dit jaar op het Amsterdam Dance Event (ADE). Gisterenavond was de aftrap en AT5 maakte een rondje door de stad.

We beginnen in de Melkweg, waar Suzanne Ciane het openingsconcert van ADE verzorgt samen met het Metropole Orkest. Suzanne Ciani, opgeleid als klassiek componist, werd eind jaren zestig pionier op het gebied van elektronische modulaire uitvoeringen door live muziek te maken met de analoge Buchla-synthesizer. Het valt op dat het publiek hier iets ouder is dan op de andere ADE-feestjes. "Ik vind de muziek erg mooi en filmisch", vertelt een bezoeker.

"Geen tierlantijntjes"

En dan gaan we van iets ouder naar iets jonger. In de Bitterzoet krijgt jong raptalent de kans om zich te laten zien. Een van die rappers is de Amsterdammer Doevoe, geboren en getogen in De Pijp. Het geheim van Doevoe dat is simpel: "Gewoon mezelf zijn", vertelt de Amsterdammer vooraf aan zijn optreden. De bezoekers zijn enthousiast dat er ook hiphop- avonden te vinden zijn op ADE. "Hiphop brengt de jongeren samen van verschillende culturen en dat is altijd mooi om te zien", aldus presentator Yuki Christus.

Ouderwets stampen

Als afsluiter gingen we langs bij de Westerunie waar DJ Hernan Cattaneo de hele avond de muziek verzorgde. "Mooie locatie, mooie mensen", vertelt een bezoeker die aan het genieten is. Het hoogtepunt van de avond was dat er zelfs een Rotterdammer aanwezig was op het feest. "Ik zal er eerlijk bijvertellen dit is al mijn tweede jaar", aldus de bezoeker uit Rotterdam. "Maar ik ben incognito, haha".

Het festival duurt tot en met zondag en in totaal zijn er 200 locaties in de stad waar Amsterdammers terecht kunnen voor feestjes.