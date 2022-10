Amsterdam stelt voor de derde keer cameratoezicht in op Piet Mondriaanplein

Voor de derde keer in ruim twee jaar tijd komt er cameratoezicht op het Piet Mondriaanplein in Nieuw-West. Dat maakt burgemeester Halsema vandaag bekend. De camera's worden ingezet omdat er de afgelopen weken meerdere geweldsincidenten op het plein waren waarbij onder meer zwaar vuurwerk werd gebruikt.

Het plein is ingericht als speelplaats voor kinderen, maar buurtbewoners klagen al jaren over overlast van hangjongeren. Ze zeggen vooral last te hebben van geluidsoverlast, veroorzaakt door vuurwerk en scooters die hard over het plein heenrijden.

Het is niet de eerste keer dat er camera's op en rond het plein worden opgehangen. In april 2020 werd dat ook al besloten. Toen om te voorkomen dat jongeren, in strijd met de toenmalige coronaregels, zouden samenscholen. Omdat de overlast aanhield, werd het toezicht later dat jaar verscherpt.

De camera's verdwenen uiteindelijk weer, de overlast niet. In december 2021 voelde Halsema zich daarom opnieuw genoodzaakt camera's op te hangen. Nu, tien maanden later, komen er dus voor de derde keer cameratoezicht.