Fietsersbond Hilversum komt handjes tekort om actie te voeren tegen onhandige paaltjes

De Hilversumse Fietsersbond heeft geen tijd om mee te doen aan de landelijke stickeractie tegen gevaarlijke, onnodige paaltjes op fietspaden. “Er zijn zoveel andere knelpunten die we met de gemeente moeten spreken, dat we voor deze actie geen vrijwilligers hebben met energie of puf”, aldus voorzitter Marjolein van Dillen.

“Het is een dilemma waar mee zitten”, zegt Van Dillen. “Maar we hebben wel stickers besteld, dus als Hilversummers die er een willen afhalen en plakken op een paaltje dat zij als knelpunt ervaren zijn van harte welkom.”



Het probleem zit hem volgens de landelijke Fietsersbond in de roodwitte paaltjes midden op fietspaden, die moeten voorkomen dat auto’s die weg inslaan. In veel gevallen zijn deze overbodig en juist gevaarlijk. Van Dillen is het hiermee eens: “Ze zijn vaak vooraf geplaatst met het idee ‘laten we maar paaltjes neerzetten, voor het geval hier ooit auto’s in gaan rijden’.”

Knelpunt de Kleine Spoorbomen

Hoewel de Hilversumse Fietsersbond dus even geen handjes heeft om aandacht te vragen voor de gevaarlijke paaltjes in hun gemeente, kan Van Dillen er wel een paar noemen. Bijvoorbeeld de twee paaltjes achter elkaar op het fietspad bij de Kleine Spoorbomen, direct het meest besproken knelpunt dat ook al flink onder de aandacht is bij de gemeente.

“Het is daar gewoon best druk en onoverzichtelijk”, legt Van Dillen uit. “Als je daar ’s ochtends in de spits vanaf de Noorderweg komt, het spoor oversteekt en het fietspad op wil, moet je in het gedrang van al die fietsers naar rechts. Dat is op een gewone fiets al een opgave, laat staan met een bakfiets. Je kunt daar maar op een beperkt aantal manieren insteken, waardoor je moet manoeuvreren. Het fietst niet lekker.”



In de winter staan de paaltjes daar sowieso al niet, en Van Dillen ziet er ook dan nooit auto’s. “Het is daar zo’n smalle doorgang, ik zou me niet kunnen voorstellen dat die daar gaan rijden.”

Kampweg naar het centrum

Een ander lastig punt zijn de paaltjes naar de Kampweg, als je vanaf het station of de Schapendrift komt. Ze zijn bedoeld om te zorgen dat auto’s niet het voetgangersgebied betreden, maar staan ook midden op het fietspad en hebben volgens Van Dillen niet de juiste roodwit-uitvoering. Bovendien slaan meer fietsers die weg naar het centrum nu in, omdat de Groest voor hen is afgesloten en ook de Schapendrift deels dicht is, vertelt Van Dillen. “Dit zijn tijdelijke maatregelen, maar niemand weet voor hoe lang. Het kan makkelijk jaren duren.”



De gemeente is om een reactie gevraagd over het nut van de betreffende paaltjes.

