Vuilstort met asbest gevonden in natuurgebied Duin en Kruidberg

In natuurgebied Duin en Kruidberg bij Santpoort-Noord is een oude stortplaats gevonden, waar ook asbest is aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. De opmerkelijke vondst is gedaan door NH-natuurverslaggever Stephan Roest. Hij vond in het bos oude golfplaatdelen die na analyse in een laboratorium asbest bleken te bevatten.

Jowien van der Vegte is boswachter in Duin en Kruidberg. Ze is verrast met de vondst ondanks dat dit niet de eerste keer is. "Asbest is natuurlijk een gevaarlijke stof. Waarschijnlijk wist men in de tijd dat het gedumpt werd nog niet zoveel over asbest. We hebben dat ook wel eerder gehad op andere plekken in het gebied. Dat moet opgeruimd worden."

Volgens de boswachter is de afvalhoop door de natuur aan de oppervlakte gekomen. "In dit geval is het waarschijnlijk afval uit de tijd dat dit een particulier landgoed was, dus dat is echt wel lang geleden. Doordat er dieren overheen lopen of de wind er overheen waait kan het aan de oppervlakte komen."

Kijk hier naar een interview met de boswachter: