De Peiling: complotdenker David Icke moet kunnen spreken op de Dam

Hij trekt de holocaust in twijfel en denkt dat de wereld geregeerd wordt door kwaadaardige reptielen. Complotdenker David Icke, een inspiratiebron voor Thierry Baudet, is uitgenodigd voor een bijeenkomst op de Dam op 6 november. De gemeente Amsterdam laat onderzoeken of hem de toegang tot ons land ontzegd kan worden. Is dat terecht? Of vallen zijn omstreden opvattingen onder de vrijheid van meningsuiting?