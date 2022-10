Ook zestigminners mogen nu een prik: Gooise priklocatie volgeboekt tot en met zaterdag

Vanaf deze week kunnen ook de ‘zestigminners’ – mensen tussen de 12 en 60 jaar – een coronavaccinatie halen. Daarom is de priklocatie in plaats van vijf, nu zeven dagen per week geopend.



“We zien dat er inderdaad mensen met verschillende leeftijden op de vaccinatielocatie verschijnen", aldus een woordvoerder. “Maar we kunnen niet zien of dat zorgmedewerkers zijn, mensen met een uitnodiging van de huisarts omdat ze normaal de griepprik krijgen, of ‘reguliere’ zestigminners.”

Bijna altijd vol

De GGD Gooi en Vechtstreek verwacht de drukte aan te kunnen en denkt de komende tijd niet dat ze nog meer zeilen moeten bijzetten. Sinds de opening van de priklocatie op 19 september zijn alle plekken meestal volgeboekt geweest.



Vorig jaar telde 't Gooi drie vaccinatielocaties: in Hilversum, Huizen en Naarden. Toen de meeste mensen hun prik gehaald hadden, konden de laatste twee sluiten. In december opende er toch nog een tweede priklocatie aan de Franse Kampweg in Bussum om het boosteren te versnellen. Dit is vooralsnog dit seizoen de enige in de regio die weer open is gegaan.

Dit is een bericht van de lokale streekomroep NH Gooi.