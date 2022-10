Het was gisteravond eindelijk weer rustig in Amsterdam Osdorp: "Goede sfeer"

Na een aantal zeer onrustige avonden in Amsterdam Osdorp was er gisteren een avond zonder incidenten. Er was dan ook alles op alles gezet om de rust in Meer en Vaart terug te laten keren. "Er is enorm geïnvesteerd door alle buurtvaders, buurtmoeders en andere organisaties. Er was gisteravond een goede sfeer", vertelt een politiewoordvoerder.

De boel werd gisteravond dan ook goed in de gaten gehouden. Naast de ouders de op straat waren, was er veel politie en ook weer ME ter plaatse. Het was nu wel genoeg om het ordelijk te houden. "Er is een grote inzet geweest. Laten we hopen dat er een stijgende lijn in zit."

Sinds zondagavond was het onrustig in Osdorp. Nadat er zondagavond op de kermis met vuurwerk werd gegooid, besloot burgemeester Halsema om de sluitingstijd te vervroegen van 22.00 uur na 19.00 uur. Maar ook op maandag- en dinsdagavond moest de politie massaal uitrukken richting Osdorp vanwege onrust in de wijk. Maandagavond voerde de politie charges uit om de rust in de wijk weer terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, daarbij vloog een vuilnisbak in brand. Dinsdagavond was het weer raak. Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid ingrijpen nadat de jongeren vuurwerk bleven afsteken. Halsema woedend Burgemeester Halsema was niet te spreken over de rellende jongeren. "Ik ben woedend op de jongens die het nodig vinden om de politie aan te vallen", schrijft ze op Instagram. "De politie is er voor de veiligheid van iedereen in de stad en verdienen niets anders dan lof en veel respect." De driehoek (burgemeester, politie en justitie) kondigde een grote politie-inzet aan, en die was ook duidelijk zichtbaar. Halsema zei ook veel respect te hebben voor de jeugdcoaches en buurtvaders en -moeders die zich de afgelopen avonden hebben ingezet. "Ik heb grote waardering voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij nemen." Volgens Halsema doet de politie 'ingewikkeld werk' en doen ze 'hun uiterste best om de rust terug te brengen in de wijk'. Ook de komende dagen zal er politie-inzet zijn, passend bij de situatie op dat moment in de wijk.