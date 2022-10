Fotograaf Philip en zijn eigen schaduw op Kunst10DaagseBergen en meer scherpe tips voor komend weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komende week; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Deze week de Haarlemse fotograaf Philip Mees op de Kunst 10 Daagse Bergen, theater over de energietransitie in Amsterdam-Noord en de cello in de hoofdrol in Amsterdam.

fotograaf Philip Mees - NH Nieuws

Uitgaanstip 1: Kunst 10 Daagse Bergen Komend weekend gaat de Kunst 10 Daagse in Bergen van start. Kunstenaars exposeren in galeries, musea, winkels en bij mensen thuis. De Haarlemse fotograaf Philip Mees komt met foto's van Noord-Hollandse stranden waarop geen mens te zien is. Hij zoekt de lege stranden op omdat hij een hoorziekte tinnitus heeft en geen herrie kan verdragen. Het desolate en verstilde komt ook terug en zijn meest recente werk waarop bomen en schaduwen te zien zijn. Niet alleen de schaduw van de boom maar ook van de fotograaf. "Daarmee geef ik aan dat ik dit gezien heb. Een ander loopt eraan voorbij, maar de fotograaf zag het", aldus Philip Mees. De Kunst 10 Daagse Bergen is van vrijdag 21 oktober tot en met zondag 30 oktober. Tekst gaat verder onder de foto.

Desolaat Noordzeestrand

Uitgaanstip 2: Voorstelling Snikheet in Amsterdam-Noord Acteurs en bewoners uit Amsterdam-Noord spelen samen in de theatervoorstelling Snikheet. Het gaat over de energietransitie en energiearmoede, een hot item dus. In de voorstelling zien we een inspraakavond over de vraag: Noord moet van het gas af, maar hoe? Het zorgt voor verhitte discussies tussen bewoners uit de volkswijken die de energierekening amper kunnen betalen en idealistische nieuwkomers uit de eco-wijk. De levendige voorstelling Snikheet door theatergroep Parels voor de zwijnen en bewoners uit Noord is dit weekend te zien in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord en volgende week in de Modestraat aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Tekst gaat door onder de video.

Uitgaanstip 3: Dansen en cello's in Amsterdam Komend weekend staat Amsterdam in het teken van dance en de cello en liefhebbers van dance kunnen het hele weekend terecht op het Amsterdam Dance Event. Op allerlei locaties in de stad draaien dj's, zijn acts te zien en worden workshops en paneldiscussies georganiseerd. Tekst gaar door onder de video.

Voor de mensen die het wat rustiger aan willen doen is er de Cello Biënnale Amsterdam. De Cello Biënnale is een tien dagen durend internationaal muziekfestival rondom de cello. Van 's morgens vroeg (Bach&Breakfast) tot de late avond (Cellofest) en diep in de nacht, klinkt in alle ruimtes van het Muziekgebouw en het Bimhuis in een divers programma: oude klassiekers, hedendaagse klassieke muziek, jazz, pop, rock, singer-songwriters, improvisatie, electro en muziek uit andere culturen. Op het podium staan nationale en internationale topmusici, beroemde ensembles en grote orkesten. Elke editie zijn er oude bekenden en nieuwe gezichten en is er nieuw doorbrekend toptalent. Cello Biënnale Amsterdam is van 20 tot en met 29 oktober.