Verstandelijk beperkte Emma afgewezen door Holland's Got Talent: "Weten niet wat ze missen"

Emma de Lange heeft een verstandelijke beperking, autisme en een grote droom: beroemd worden. Ze hoopt dat te bereiken met iets waar ze heel erg goed in is, namelijk eindeloos rondjes draaien. Helaas voor Emma zag de Holland's Got Talent daar geen brood in en wezen haar inzending af. "Ze weten niet wat ze missen", zegt Emma. Ze droomt nu van een golden ticket.

Waar iedereen na een minuut al misselijk op de grond licht houdt de 17-jarige Emma het ronddraaien zo een half uur vol. "Dat komt omdat mijn evenwichtsorgaan wat meer naar achteren zit", legt ze uit. Omdat ze zo graag beroemd wil worden stuurde ze een filmpje in naar de talentenshow Holland's Got Talent, maar dat draaide op niets uit. "Ik moet er een hele act bij doen en er mooi uitzien. In had het in het donker met alleen een paardenstaart opgenomen."

Emma droomt van geld en roem en een zelfstandig leven in een villa met een butler, maar dat is niet haar belangrijkste reden om beroemd te worden. "Als ik wat meer bekend wordt, krijg ik mijn zelfvertrouwen wat meer terug."

Haar moeder, Annemiek de Lange, ziet dat ze door de afwijzing erg in de put zit. "Haar leven is niet makkelijk en het is belangrijk om haar zelfvertrouwen op te vijzelen", zegt ze. Ook gunt ze haar dochter enige bekendheid.

Emma hoopt dat de juryleden inzien dat ze toch een plek op het podium verdient en alsnog uitgenodigd wordt. "En als dat niet lukt, word ik schrijver, want je moet je dromen blijven navolgen."