Blog: Aanleg Sieps skatebaan in Wijk aan Zee begint vandaag

Het was een zaak van de lange adem, maar vandaag is het zover: de bouw van een skatebaan in Wijk aan Zee gaat beginnen.

Twee jaar geleden verzamelden de toen 10-jarige skateboardfanaat Siep Durge en zijn vrienden al handtekeningen voor zo'n park en later haalden ze ook nog 100 duizend euro op met een crowdfundingactie.

Het park komt op het grasveld nabij de Duinrand. Er zijn wat zorgen om overlast bij buurtbewoners, maar de gemeente belooft 'verscherpt toezicht te houden'.

Siep is er in ieder geval blij mee: "Ik fietste er laatst langs en zag de vorm er al in. Het voelt superfijn dat het nog maar even wachten is voordat we kunnen gaan skaten in ons eigen dorp."