Showhero terug in theater Heiloo: onmisbare uitlaatklep voor onbeperkt talent

Iedereen kan een ster zijn, ook mensen met lichamelijke of verstandelijke beperking. Zij krijgen morgenavond een podium in Heiloo tijdens een nieuwe editie van Showhero. "Ze hebben dit echt gemist toen alles stil lag vanwege corona."

Dat vertelt Lucas Bugter van stichting Showhero. "Het thema is dan ook 'Oud en Opnieuw', omdat we heel wat feestjes in te halen hebben."

Showhero organiseert al twaalf jaar talentenshows om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking een podium te bieden. Maar de laatste grote show in een echt theater, zoals zaterdagavond in De Beun in Heiloo, was in 2019.

Geen slap aftreksel

En wie denkt dat het een slap aftreksel is van talentenjachten als Holland's Got Talent, The Voice en Idols heeft het mis. Soundchecken, visagie en een echte jury: alles wordt in het werk gesteld om de deelnemers een unieke avond te bezorgen.

"Er komen morgen acht artiesten optreden; ze zingen, playbacken, dansen en geven een spetterende show weg. En dit betekent super veel voor ze", aldus Bugter. "Je merkt aan alles dat ze het gemist hebben de afgelopen twee jaar."

Emotioneel

Uit de reacties van de deelnemers merkt hij dat het ook emoties oproept. "Het is hartverwarmend om te horen van ouders en begeleiders dat sommigen écht emotioneel worden van het vooruitzicht. Zij hebben een uitlaatklep als dit ook echt nodig."

De jury bestaat uit oud-burgemeester Hans Romeyn van Heiloo, Showhero-ambassadeur Jeroen Schouten en theatermaken Marius Prein. Zij beoordelen de talenten die, op één Helmonder na, allemaal uit Noord-Holland komen.

De optredens, én enkele verrassingsacts, beginnen zaterdagavond om 19.00 uur en er zijn nog kaartjes beschikbaar. Wil je alvast weten wat je kan verwachten? Kijk hieronder dan naar een korte compilatie van een eerdere editie van Showhero waar NH Nieuws verslag van deed.