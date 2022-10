Kerstverlichting siert West-Friese winkelstraten: "Later aan om te besparen"

Nu de feestdagen weer in het verschiet liggen, komen de gemeenten in West-Friesland voor de vraag te staan: gaat de kerstverlichting nog wel aan met de hoge energieprijzen? Voor Enkhuizen, Medemblik en Hoorn is daar geen twijfel over mogelijk, maar zijn er wel aangepaste brandtijden.

"Die discussie hebben we goed gevoerd en ik heb me er hard voor gemaakt dat de feestverlichting er natuurijk weer is", zegt Marieke Schooneman van de Winkeliersvereniging. In Enkhuizen werd vandaag de verlichting al opgehangen.

De ondernemers regelen gezamenlijk de sfeerlichten, de gemeente de benodigde elektriciteit. "Het brandt weer en dat kost geld. De verlichting gaat dan ook later aan en eerder uit", zegt Marieke. Vanmiddag om 15.00 uur werd de feestverlichting in de Westerstraat ontstoken. "Normaal gesproken is dat al om 13.00 uur. Evenals vorig jaar door de avondklok met corona, gaan de lichten om 22.00 uur weer uit."

Tijdklokken

In Medemblik zitten ze dit jaar ook 'goed op de klok'. "Zoals het er nu naar uitziet zal de verlichting ‘s nachts uitgaan door met tijdklokken te werken", vertelt centrumcoördinator Corona Rentenaar. Binnenkort zal de verlichting worden opgehangen. "In ieder geval voor 11 november. Zeker in deze tijd is een lichtje in de duisternis fijn. De verlichting komt er weer te hangen."

Een paar jaar terug is Medemblik al overgegaan op ledverlichting om energie te besparen. Op de Nieuwstraat komen als vanouds de verlichte sneeuwvlokken in de bomen en in het Bagijnhof wordt de straat overspannen met lichtjes. "Het maakt de mensen trots op hun stad en staat mooi in het oude historische centrum".

Uitbreiding verlichting

In Hoorn wordt de verlichting zelfs uitgebreid. Vlak voor de herfsvakantie werd alles opgehangen en fonkelt de binnenstad weer als vanouds. "We hebben dit jaar meer geld begroot voor de verlichting. Nog voordat de energieprijzen zo stegen was de wens er al om op bepaalde plekken vernieuwing aan te brengen. Een toevallig vooruitziende blik?", zegt Linne van Straten, voorzitter van Ondernemers Stad Hoorn.

De verlichting op de Nieuwe Noord is, vanwege het teruggelopen aantal winkels en lastige aansluitmogelijkheden, komen te vervallen. In het Havengebied, Gedempte Turfhaven, Dubbele Buurt, Vale Hen en de Roode Steen is er uitgebreid.

"Het is elk jaar een grote operatie en hebben onszelf ook de vraag gesteld: waarop valt te bezuinigen? Want alles is led." Volgens Van Straten valt er relatief weinig winst te behalen in het inkorten van de branduren. Toch is ervoor gekozen om de verlichting later aan te doen. "In plaats van 11.00 uur gaat het om 15.00 uur branden, maar blijft het wel als vanouds aan tot 01.00 uur . "