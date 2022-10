Ook getuige naar ziekenhuis na duikdrama Amstelveens zwembad: 'Onwel in clubhuis'

Na het ongeluk in het Amstelveense zwembad De Meerkamp waarbij zondag een duikinstructeur om het leven kwam, is een van de getuigen in het ziekenhuis opgenomen. Dat laat het bestuur van duikvereniging Nemo in een schriftelijke reactie weten.

Hulpdiensten in actie na explosie duikfles in zwembad De Meerkamp - VLN

"Het klopt dat zondag in ons clubhuis een persoon onwel is geworden en naar het ziekenhuis is gebracht. Gelukkig kunnen wij u melden dat deze persoon het weer goed maakt." Of het slachtoffer onwel werd door de explosie of door de spanning rond de nasleep van het fatale incident, is niet bekend. Op het moment van de explosie waren zo'n veertig mensen in het zwembad aanwezig. Zij zagen hoe het slachtoffer door de enorme klap zwaargewond raakte. Omstanders reanimeerden de man, waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij. 'Emoties delen' Het overlijden van de instructeur hakt er diep in bij de club. "De verslagenheid is groot na het het noodlottige ongeval van zondag", schrijft het bestuur. Een dag na het ongeluk heeft de club een bijeenkomst voor leden gehouden 'om emoties te delen en elkaar te steunen'. De club wil niet vooruitlopen op de vraag hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Net als de gemeente verwijst Nemo naar het onderzoek van de Arbeidsinspectie. "We wachten het rapport van de arbeidsinspectie af en willen daar niet op vooruitlopen, ook uit respect voor de nabestaanden van de duikinstructeur."

Wel is inmiddels duidelijk dat de instructeur op het moment van de explosie op de rand van het zwembad stond en de persluchtfles in zijn handen had. Een woordvoerder van de arbeidsinspectie liet eerder aan NH Nieuws weten dat zo'n onderzoek maanden in beslag kan nemen.