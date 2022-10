Beeldhouwer zoekt mooie plek buste Peter R. de Vries: "Zodat meer mensen hem kunnen zien"

Beeldend kunstenaar Patrick Mezas was vorig jaar na de moord op Peter R. de Vries in shock en twijfelde geen moment: hij wilde een beeld van de misdaadjournalist maken.

Daags na het overlijden van De Vries legde Mezas een bloemetje neer in de Lange Leidsedwarsstraat: "Dat was een apart gevoel met iedereen bij elkaar daar. Maar toen ik daar stond dacht ik ook van: shit...ik wil een beeld gaan maken. Het liefst, zei ik tegen mijn vrouw, als ik nou een beeld maak en hij komt hier te staan, dat zou prachtig zijn. De volgende dag ben ik gelijk begonnen."



Twee maanden later was het beeld klaar. "Hij heeft een zekere verbetenheid", zegt Mezas over zijn interpretatie van de Vries, "maar ook een lichte glimlach zodat ie ook weer niet te serieus lijkt."