Twee gewonden na botsing in Oudkarspel

Aan de Woudmeerweg in Oudkarspel zijn vanavond rond 18.00 uur twee auto's op elkaar gebotst. Een van de auto's lag daarna deels in het water.

Bij het ongeluk zijn twee mensen gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie zijn zij naar het ziekenhuis gebracht.

"Een van de twee auto's is voor een deel in de sloot terecht gekomen", laat hij weten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. "De verkeersongevallenanalyse is onderweg om onderzoek te doen", zegt de woordvoerder. Een deel van de weg is daarom afgezet.