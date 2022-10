Nagemaakt zeereptiel wacht op nieuw onderkomen, wie neemt Tany in huis?

"Het levensgroot namaken leek me een uitdaging. Dus zijn we dat gaan doen"

Het beest is niet in één stuk uit de printer gerold. "Daar zijn de printers te klein voor", vervolgt Koning. "We hebben de nek in losse delen geprint en deze aan elkaar gelijmd."

Juist die lange nek was voor Vincent Koning, van 3D Orbit, een uitdaging. "Rick kwam bij mij met het idee voor dit beest. Hij wilde hem op schaal maken, maar het leek mij wel een uitdaging om het levensgroot te maken. Dat zijn we toen gaan doen."

Het eindresultaat mag er zijn, alleen is er een probleem: Het beest kan niet blijven op het Maakterrein in de Waarderpolder, waar hij eigenlijk voor bestemd was. "De hovenier van de tuin vertelde dat het beest beschadigd kan raken en dat vonden we zonde", zegt Rick.

Nieuw onderkomen

Daarom is het tweetal nu op zoek naar een onderkomen voor het zeereptiel. Het liefst zien ze het verdwijnen in een museum zodat liefhebbers ervan kunnen genieten. "Als we niemand vinden, zal ik het bij mij thuis moeten neerzetten", lacht Rick. "Ik ben net verhuisd naar een groter huis en het zou net aan moeten passen."

Ken je een goede plek voor tany of wil je hem zelf? Neem dan contact op met de redactie via [email protected]