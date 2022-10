Twee paarden ingeslapen na aanrijding met bestelbus in Julianadorp, ruiter gewond

Bij een ongeluk tussen een bestelbus en twee paarden is een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde rond 16.15 uur op de Langevliet. Vermoedelijk sloegen de paarden op hol.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plekke. De gewonde is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, het gaat om een ruiter. Het is niet duidelijk hoe het met hem of haar gaat.

Paarden ingeslapen

De paarden raakten door de aanrijding ernstig gewond. Om hen uit hun lijden te verlossen is ervoor gekozen de dieren ter plaatse in te laten slapen, zo laat een politiewoordvoerder weten. Waardoor de paarden op hol zijn geslagen, is nog onduidelijk.

Er wordt onderzocht hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Door het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten.