Coronabesmettingen nemen toe, maar niet alle Amsterdammers happig op herhaalprik

De besmettingscijfers lopen weer op. In een kleine maand tijd steeg het aantal coronabesmettingen in de stad met bijna een kwart. Daarom is het GGD-vaccinatiecampagneteam weer op de been. Ook is iedereen vanaf 12 jaar, die de basisserie heeft afgerond, welkom om een herhaalprik te halen. Maar de vraag is of Amsterdammers dat ook gaan doen.

vaccineren - NH Nieuws

"We zien dat de besmettingen toenemen, we zitten in een hoge coronagolf. Het valt nog mee als we kijken naar de intensive care, maar het is wel zorgelijk omdat veel mensen niet kunnen werken", aldus GGD arts Ewout Fanoy. Volgens de nieuwe coronacijfers is het aantal besmettingen in een (kleine) maand tijd opgelopen van 142,7 besmettingen per 100.000 Amsterdammers naar 176,6 besmettingen per 100.000. In absolute aantallen komt dat respectievelijk neer op 1289 besmettingen tussen 21 september tot en met 4 oktober en 1595 besmettingen tussen 5 en 18 oktober. Een stijging van bijna een kwart. Hoe dit wordt gemeten?"Dat zien we onder andere in het rioolwater, maar we zien het ook in de teststraten omdat mensen zich weer steeds vaker laten testen."

Sinds enkele weken is de nieuwe vaccinatieronde van de GGD gestart. In eerste instantie was het alleen voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid, maar inmiddels kunnen steeds meer mensen zich aanmelden voor een herhaalprik; het RIVM maakt dagelijks bekend welke leeftijdsgroep een afspraak kan maken. Om vragen te beantwoorden en te peilen of Amsterdammers daartoe bereid zijn is het vaccinatie-campagneteam ook weer op de been. Met name in wijken waar de vaccinatiegraad voorgaande jaren lager lag, zoals in Nieuw-West en Zuidoost. Maar ook in gebedshuizen en markten is het team te vinden. "Daar willen we deze doelgroep op een laagdrempelige manier bereiken", laat een persvoorlichter van de GGD weten.

Quote "Ik ben niet van plan een herhaalprik te nemen, ik zie het al gebeuren dat je eens in de drie maanden terugmoet, een prikabonnement" Amsterdammer

Op de Albert Cuypmarkt zijn de meningen over de herhaalprik verdeeld. Zo zijn, "ik heb 'm al gehaald want ik vind het belangrijk voor mijn gezondheid", maar ook "ik zie het nut er voor mijn generatie niet echt van in", enkele reacties. Opvallend is dat twijfelaars, eerdere vaccinaties wel namen. "Ik vond het toen enger", en "Ik deed het omdat ik op vakantie wilde en iedereen het deed", zijn enkele antwoorden. Fanoy raadt alle generaties aan zich te vaccineren. "Bij jongeren zien we helaas ook longcovid. Vaccinaties helpen niet 100 procent maar vermindert wel het risico, daarnaast kan je ook andere besmetten zoals opa's en oma's."

De cijfers van de nieuwe vaccinatie-opkomst in Amsterdam laten nog even op zich wachten, maar landelijk is er al wel wat te zien. "Landelijk loopt het gelukkig op, richting de veertig procent naar wat we weten. We hopen wel dat het oploopt, dan zijn we weerbaarder als de winter aanbreekt", aldus Fanoy.