Autoriteiten kondigen 'stevige politieinzet' aan om openbare orde in Amsterdam-Osdorp te herstellen

Burgemeester Halsema, politie en het Openbaar Ministerie kondigen 'stevige politieinzet' aan om de openbare orde in de Amsterdamse wijk Osdorp te herstellen. Dat is besloten na een ingelast overleg van de driehoek over de aanhoudende rellen in de wijk. Al drie avonden op rij is het daar onrustig. 26 jongeren werden gisteravond opgepakt nadat de Mobiele Eenheid moest ingrijpen, één van hen zit nog vast.