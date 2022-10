Mannen ontdekken yoga bij men-only les: "Zo gezellig, soms lijkt het wel een voetbalkleedkamer"

Een sportzaal, yogamatjes en tien enthousiaste mannen. Het is een nieuw beeld in de Amstelveense yogaschool Zest Your Life, waar het publiek normaal gesproken voor 90 procent uit vrouwen bestaat. Anouk Steggerda runt de yogaschool en vond het afgelopen zomer tijd om dat beeld te veranderen.

Hoewel een aantal mannen haar yogaschool al wist te vinden, haakte er toch ook veel af. Terence van Buuren, die de mannenles wekelijks bezoekt, kan dat wel begrijpen. “Als enige man in de yogales is het ongemakkelijk. Als ik vooraan sta vind ik het ongemakkelijk, omdat ik zo stijf ben en de andere vrouwen veel soepeler zijn. Als ik achterin sta ben ik bang dat vrouwen denken dat ik naar hun billen kijk.”

Stijve lichamen en gestuntel

Anouk hoorde dezelfde zorgen bij andere mannen in haar yogales. Ze besloot dat het tijd was om de mannen tegemoet te komen met een speciale men-only yogales. Volgens Anouk is de les toegankelijker, want stijve lichamen en gestuntel bij de downward facing dog zie je bij iedereen. De lessen bestaan voor een groot deel uit dezelfde oefeningen, met iets meer focus op kracht én op de heupen. Die mogen wel iets losser, vindt Anouk.

En zo druppelen nu steeds meer mannen de yogastudio binnen. Zo ook Terence, die de sport een paar jaar geleden nog de deur had gewezen. “Ik vond het ongemakkelijk en ook wat zijig. Nu gaat het er steviger aan toe, wat harder dan de gemiddelde yogales. Een vriend van me is nu ook komen yogaën en ik heb er nog een paar uitgenodigd.”