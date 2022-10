Bijzondere witte egelfamilie in Wildopvang

Ze werden ontdekt tijdens werkzaamheden in een tuin, een moeder egel en haar drie kinderen. Niet zomaar een egelfamilie, want de moeder en één dochter zijn zeldzame, witte albino egels met rode ogen. De vinder bracht ze naar de wildopvang in Krommenie, waar ze liefdevol werden opgevangen. "Ik heb nog nooit zoiets gezien", zegt Shanna Verbon die de egeltjes bij de opvang verzorgt.

De egels zijn zo wit, omdat ze het pigment melanine missen. Hun huid is licht, de stekels wittig en ze hebben rode oogjes. De egels zijn niet ziek en kunnen gewoon functioneren, ze zien er alleen een beetje apart uit. Mogelijk zien ze wel iets slechter dan 'gewone' egels.

De diertjes zien van nature niet al te best en albino egels zien mogelijk nog iets slechter. Aangezien egels nachtdieren zijn, is hun neus belangrijker voor ze dan hun ogen. Ze vinden snuffelend hun weg.

Winterslaap

De albino egels in de wildopvang in Krommenie hebben geen naam. Ze worden weer uitgezet als ze aangesterkt zijn. Ze hebben geen naam omdat de verzorging bewust probeert de dieren wild te houden. "Het zijn wilde dieren", zegt verzorger Shanna Verbon. "We proberen een beetje afstand te houden en geen emotionele band met ze te krijgen, anders redden ze het straks niet in de natuur."

Egels zijn nachtdieren en houden een winterslaap. De meesten gaan eind november onder zeil. Het is nog niet duidelijk of de albino familie voor dat moment weer wordt uitgezet in de natuur of dat ze hun winterslaap veilig in de Wildopvang Krommenie mogen houden.