Feestverlichting al tachtig jaar door hetzelfde bedrijf: 'M'n opa is ermee begonnen'

Menig Haarlemmer moet het al zijn opgevallen: de bekende Bavo-silhouetten hangen weer boven de (winkel)straten van het historische centrum. Deze dagen worden de beeldbepalende lichten met hoogwerkers aan de gebouwen gehangen en dat gebeurt al ruim tachtig jaar door een Haarlems bedrijf.

De feestverlichting wordt betaald door ondernemers uit de binnenstad. Al jaren zorgen zij voor de sfeerlichtjes in de donkerste dagen van het jaar. Het huidige ontwerp met de 'Bavo-lampjes' is alweer 15 jaar oud. Naast de straten, worden tegenwoordig ook gebouwen en bomen in de spotlights gezet. Zo wordt de feestverlichting op z'n plaats gehangen. Tekst loopt door onder de video.

Feestlichting Botermarkt - NH Nieuws

De twee mannen die verantwoordelijk zijn voor het ophangen van de lichtversiering zijn Wesley Verzijlberg en Guy Timmers. "Ik ben de vierde generatie in het familiebedrijf Timmers elektro- en illuminatie", zegt de 39-jarige Timmers. "Mijn overgrootopa begon ooit de zaak en mijn opa, die in de Grote Houtstraat woonde, is na de oorlog als eerste begonnen met feestversiering in zijn straat." Tekst gaat door onder de foto.

Feestversiering Grote Houtstraat Boer, C. de 1918-1985. Noord-Hollands Archief

Wesely Verzijlberg en Guy Timmers Michael van der Putten/NH Media Volgende

Afgelopen decennia is er een hoop veranderd en hangen er volgens Timmers inmiddels meer dan 250 lichtgevende silhouetten door de stad. "We doen er zo'n drie weken over om alles op te hangen en we starten begin oktober al. Soms krijgen we reacties als: 'Beginnen jullie nu al met die kerstversiering?' Dat snappen we wel, het is net oktober. Maar als het eenmaal hangt en het brandt, is iedereen toch wel weer blij", aldus Timmers.

Nieuwe lampjes Dit jaar zullen voor het eerst ook de bomen langs het Spaarne, vanaf pakweg de Damstraat naar de Verfrollerbrug, verlicht zijn. Ook komt er een lichtjesroute (lees hierover meer in het kader onderaan dit artikel).

Energiecrisis Maar kan dat allemaal wel in deze tijden van energiecrisis en- besparingen? Volgens Hildo Makkes van der Deijl van BIZ Binnenstad Haarlem, het collectief namens de ruim 1.100 ondernemers uit de binnenstad dat verantwoordelijk is voor de feestverlichting, valt het allemaal wel mee. Zo wordt er gebruikgemaakt van energiezuinige led-verlichting en hebben ze een groene energieleverancier.

Quote "Het stroomverbruik is minimaal" Hildo Makkes van der Deijl,BIZ Binnenstad Haarlem

Daarnaast gaan de lichten pas aan als ook de lantaarnpalen aan gaan, en gaan ze rond middernacht weer uit. Dit in tegenstelling tot sommige andere steden, waar de verlichting al 's middags aan gaat en tot diep in de nacht blijft branden. "Ze zorgen ook voor veiligheid en gezelligheid", benadrukt Van der Deijl. "Het stroomverbruik is minimaal."

Perfect ophangen Verzijlberg en Timmers zijn nog zo'n twee weken bezig om alles 'perfect recht op te hangen.' Als Haarlem klaar is, zijn andere steden aan de beurt. "Maar het mooist is toch om hier in je eigen stad bezig te zijn", lacht Verzijlberg. "We zijn zelf echte Haarlemmers en we maken de mensen blij. Het is altijd een feestje."