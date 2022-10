Rasom blijft inzamelen voor Oekraïne: "Wij komen waar het Rode Kruis niet komt"

Met de winter voor de deur en dagelijkse bombardementen in verschillende Oekraïense steden is de Haarlemse stichting Rasom nog altijd hard bezig met het inzamelen van spullen. Ze richten zich met hun inzamelingsactie vooral op kleinere gebieden, waar grote organisaties als het Rode Kruis nauwelijks komen. Dankzij hun lokale netwerk, in zowel Haarlem als Oekraïne, komen de spullen op precies de goede plekken terecht.

Haar inzamelingsactie van afgelopen februari liep behoorlijk uit de hand. Inmiddels zamelt Anna Roelofs-Ivanchenko met haar stichting Rasom een stuk doelgerichter spullen in. Dankzij korte lijntjes met de plekken waar de spullen heen gaan, weet ze ook precies wat er op dat moment nodig is. "We krijgen wekelijkse updates waar we op in kunnen spelen. De belangrijkste spullen om in te zamelen zijn medicijnen, braces en thermo-ondergoed."

Nieuwe actie

Afgelopen week begon de stichting een 'inzamelingsactie 2.0'. In werkelijkheid zijn ze nooit gestopt met het vervoeren van goederen naar Oekraïne, maar de actie is vooral bedoeld om de donaties weer een boost te geven. "We merkten dat de donaties langzaam afbouwden. Dat is ook logisch, want mensen raken gewend aan de situatie", legt Anna uit.

"En we hebben de laatste maanden meer tijd gestoken in de integratie van Oekraïners die hier naartoe zijn gekomen. Nu zij weer een wat stabieler leven hebben gaan we weer meer nadruk leggen op het inzamelen." De spullen gaan voornamelijk naar ziekenhuizen en de brandweer in Oekraïne.