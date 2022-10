Extra maatregelen op Walingsdijk na toename sluipverkeer

Er komen extra maatregelen op de Walingsdijk tussen Ursem en Avenhorn. Door wegwerkzaamheden aan de N243 (Schermerhornweg) rijdt veel verkeer tussen Alkmaar en Hoorn over de dijk. Volgens omwonenden en gemeente is de drukte toegenomen, wordt er vaak hard gereden en zijn er soms ook levensgevaarlijke inhaalmanoeuvres.

"Ik ben zelf ook al een keertje ingehaald", zegt Gerard over de verkeerssituatie op de dijk. "Ik reed rond kwart voor 6.45 uur weg, draai de dijk op en het is een drama. Mensen toeteren en worden boos. Ik denk dan doe eens rustig aan. Maar ik word ook keihard ingehaald."

Gerard Kuiper woont aan de Walingsdijk en kan erover meepraten. Dagelijks ziet hij rond de spits vele auto's langs zijn huis sjezen. "Het is echt een chaos, zeker rond een uurtje of vijf."

"Het is echt een chaos, zeker rond een uurtje of vijf"

Daarom plaatst het hoogheemraadschap in samenspraak met provincie en gemeente wegversmallingen op de Walinsgdijk, om zo automobilisten te dwingen om langzaam te rijden. Er zijn nu drie wegversmallingen, ook wel chicanes, geplaatst. En ergens in de komende weken komen er nog twee. "Door leveringsproblemen is alles wat later dan we hadden gewild", aldus wethouder Bart Krijnen van Koggenland.





Maar dat is niet alles. Ook zijn er borden geplaatst in de richting van Avenhorn, waar op staat dat zwaar verkeer en tractors langzaam moet rijden vanwege trillingsoverlast. Ook in Avenhorn, op Het Hoog, zijn paaltjes geplaatst om het verkeer wat meer te sturen. En eerder zijn er al verkeersregelaars neergezet in Ursem zelf.

Is dit de oplossing?

Gerard zegt 'gematigd gelukkig' te zijn met de maatregelen. Liever had hij gezien dat er meer op snelheid en inhalen gecontroleerd zou worden. "Maar de politie blijkt daar geen capaciteit voor te hebben", zegt hij. Iets wat wethouder Krijnen bevestigt.



De Walingsdijk is niet de officiële omleidingsroute, dat is de N194 die via Heerhugowaard en Obdam richting Hoorn gaat. Toch rijdt veel sluipverkeer via Ursem en Avenhorn. "Iets wat niet valt tegen te houden", aldus wethouder Krijnen. Al zou Gerard dat wel graag willen, ook al ziet hij in dat een automobilist niet zomaar verandert van route.