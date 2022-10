Opvang vluchtelingen in Velsen-Noord gaat geruisloos: "Laten we niet te vroeg juichen"

Ze vreesden het ergste. Veel Velsen-Noorders hikten aan tegen de komst van een cruiseschip met duizend vluchtelingen naar hun dorp. Het zou het leven in Velsen-Noord ontwrichten, de druk op openbare voorzieningen zou te groot worden. Inmiddels zijn er ruim drie weken verstreken sinds de eerste vluchtelingen hun intrek namen op de Silja Europa. Leo Aardenburg kan niet anders zeggen dan dat de samensmelting 'tot nu toe geruisloos' verloopt.

De pendelbus brengt vluchtelingen naar station Beverwijk. Fred Segaar/NH Nieuws

Als iemand de stemming in het dorp met betrekking tot gevoelige onderwerpen kan meten, is het Leo Aardenburg, bloemist in het centrum, raadslid voor Levendig en Gezond Velsen (LGV) en vraagbaak voor dorpsgenoten. Hij was eind juni één van de honderden Velsen-Noorders die meeliepen in een protestmars tegen de komst van een 'botel' op ongeveer een kilometer van het hart van het dorp. De kern van zijn boodschap was dat Velsen-Noord (met 5.000 zielen) te klein is om de last van nog eens 1.000 extra inwoners te dragen. Het dorp heeft genoeg aan zijn eigen problemen: vijftig nationaliteiten in de Gildebuurt, uitgegroeid tot een doorgangshuis waar mensen elkaar niet meer kennen en veel vervuilende industrie met Tata Steel en Vattenfall staan om de hoek. Die zorg blijft onverminderd groot, maar voor wat betreft de overlast van de asielzoekers van de boot kan hij niet anders dan ruiterlijk toegeven dat het heel erg meevalt. Tekst gaat door onder de foto.

De Silja Europa. Foto: Jasper Leegwater / NH Nieuws

"Het zijn vriendelijke mensen", zegt hij. "Ze zeggen keurig gedag als ze voor de apotheek staan te wachten. Ik krijg aardig wat Velsen-Noorders hier aan mijn stal, maar ik hoor geen wanklank." Hij vermoedt dat het voor een deel te danken is aan de route van de pendelbus. Die rijdt in een rechte lijn van de VOB-kade, waar het schip ligt, naar het treinstation van Beverwijk en terug. De halte in Velsen-Noord is voorlopig geschrapt nadat de bus in de eerste week is bekogeld met vuurwerk. Ook zijn borden met looproutes besmeurd met verf. Aardenburg: "Het zijn de enige incidenten geweest, gelukkig."

Quote "Er zouden gelukzoekers op de boot zitten. Wat is daar op tegen? Iedereen zoekt toch geluk?" Jeanette van der Wel

Jeanette van der Wel herkent de veranderde stemming in het dorp. Ze leidt het onder meer af uit de belangstelling voor haar Facebookgroep 'Postitief Velsen Noord', die ze begonnen is 'als antwoord op alle nare discussies over de asielboot' op sociale media. "We zijn nog maar net gestart en hebben al meer dan 200 leden." Ook het succes van een kledinginzamelingsactie voor mensen op het schip sterken haar in haar mening dat Velsen-Noorders het niet slecht menen met mensen op de boot. Ze vond het mooi om te zien hoe dankbaar de vluchtelingen waren voor de winterjassen die ze met een kennis en haar man afleverde op de Silja Europa. "Ze zijn er echt blij mee, ze hebben namelijk niks. Er wordt wel eens gezegd dat het voor een deel gelukzoekers zijn. Ik heb zelf niet het idee, maar als het wél zo is, zou ik willen vragen: wie zoekt er nou géén geluk?" Het meest positieve wat ze aan haar bezoek heeft overgehouden, is de wil van de vluchtelingen om Nederlands te leren. "En het mooie is dat mensen in Velsen-Noord ze daarbij willen helpen. Je ziet op sommige plekken langs het Noordzeekanaal Velsen-Noorders die asielzoekers voorlezen."

Quote "Het is nog geen 1 maart 2023" Bloemist Leo aardenburg (LGV)

Een man die daar in de buurt zijn hond uitlaat, zegt dat hij behoort tot de Velsen-Noorders die overlast vreesden. "Niet zo gek toch als er opeens 1.000 mensen bijkomen?" Hij vindt het te vroeg om nu al te stellen dat zijn angst ongegrond is geweest. "Laten we even afwachten hoe het gaat als ze straks wat meer hun weg weten te vinden en door het dorp gaan zwerven. Maar, eerlijk is eerlijk, tot op heden gaat het goed." Leo Aardenburg sluit zich daar bij aan. "Het gaat hartstikke goed, maar de boot is nog niet vol en het is nog geen 1 maart 2023 (de datum waarop het schip weer vertrekt). Dus laten we niet te vroeg juichen."

Asielboot nog steeds niet op walstroom De asielboot in het Noordeekanaal zou begin deze week worden aangesloten op walstroom, maar dat is niet gebeurd. Daardoor draait de Silja Europa na bijna een maand nog steeds op vervuilende dieselgeneratoren. Aansluiting op groene walstroom was één van de voorwaarden waaronder de gemeenteraad akkoord is gegaan met de komst van het cruiseschip met 1000 vluchtelingen. Volgens een woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zitten 'technische problemen' aansluiting op walstroom in de weg. Het COA hoopt dat de problemen volgende week zijn opgelost.