Pikante boerinnen en glimmende vissen van Katinka zijn een hit

Dit weekend gaat De Kunst 10 Daagse in Bergen weer van start. Eén van de deelnemende kunstenaars is Katinka Krijgsman uit Egmond. Katinka is vooral bekend geworden met haar eigen versie van Delfts blauwe borden. Op de borden schildert ze sappig fruit, een glanzend spiegelei of erotische boerinnetjes. "Ik vind het mooi als mijn kunst flirt met de kijker en humor is ook belangrijk. Kunst hoeft voor mij niet hoogdravend te zijn."

Katinka Krijgsman - NH Nieuws

In haar atelier aan huis in Egmond legt Katinka de laatste hand aan een enorm bord met vuurrode kersen. Het moet nog afgemaakt worden voor de Kunsttiendaagse in Bergen. Stress heeft ze niet. "Als het af is, is het af en anders maar niet", zegt ze met een lach. "Ik kan stug doorgaan hoor. Dan zet ik lekker de radio aan of een podcast en kan ik uren door schilderen." "Het werd een hit" Katinka exposeert haar kunst bij café d'Alderliefste in Bergen. Daar kreeg ze een aantal jaren geleden ook het idee om iets met borden te gaan doen. "Ik moest daar exposeren en de wand hing helemaal vol met van die ouderwetse Delfst blauwe bordjes", zegt ze. "Toen heb ik zelf een bord gemaakt met een afbeelding van een boerinnetje met weinig aan die een vis eet. Dat viel zo uit de toon met de andere borden. Het werd een hit."

Katinka en een bord met een pikante boerin met vis

Sindsdien schildert Katinka aan de lopende band borden en verkoopt ze die in het binnen- en buitenland. Borden met boerinnen die melk over zichzelf heen gooien zou je erotisch kunnen noemen. "Ach ik zie het eerder als een beetje flirterig en komisch", zegt Katinka. "Ik laat altijd vriendinnen van mij poseren. Soms benadruk ik de mooie lippen en meestal is er wel een decoleté te zien." Spiegeleieren Ook zie je veel vissen op de schilderijen van Katinka. "Een vis vind ik heerlijk om te schilderen. Vooral die glinstering van de schubben is zo mooi." Spiegeleieren zijn ook een geliefd onderwerp. "Lekker, een gebakken eitje. Doet mij aan vroeger denken. Wij hadden kippen en dan bakte mijn vader de lekkerste eieren", zegt Katinka met een glimlach. Pikante boerinnen, glimmende vissen en gebakken eieren, je moet er volgens Katinka geen symboliek in zien. "Ik kan wel moeilijk en zwaar lopen doen over mijn kunst maar je moet er niks achter zoeken. Het is wat het is."

De zusjes Krijgsman met tweede van rechts Katinka en links Bianca

Geen grote diepgang, toch stralen de schilderijen van de kunstenares zeker nostalgie en een verlangen naar vroeger uit. Ze groeide op in Schagen met haar drie zussen en komt uit een creatief gezin. Vader was directeur van een meisjesschool en moeder was regisseur. "Het was een zorgeloze tijd. We deden veel toneelstukjes en playbackte de Three Degrees." Katinka zelf ging uiteindelijk naar de kunstacademie en zusje Bianca zou later succesvol worden met het duo Plien en Bianca. "Die droge humor van mijn zus Bianca hebben mijn moeder en ik ook wel. En dat nuchtere Noord-Hollandse hè", lacht Katinka.

Katinka met een poster van Plien en Bianca dat ze ook ontwierp

De beschilderde borden van Katinka Krijgsman zijn te zien bij Cafe d'Alderliefste in Bergen. De Kunst 10 Daagse Bergen is te bezoeken van vrijdag 21 oktober tot en met zondag 30 oktober.