Zoektocht naar scheepswrakken uit 1572 in het IJ: "Machtig mooi als we deze stukken vinden"

Restanten van een scheepsblokkade uit 1572 worden gezocht in het IJ door een groep archeologen. De scheepswrakken van 450 jaar oud zijn in de Tachtigjarige Oorlog ergens in een lijn tussen het huidige KNSM-eiland en Schellingwoude gebruikt om de vaarroute in en uit de stad niet meer toegankelijk te maken: "Als we de wrakken vinden, leert de stad de geschiedenis kennen."

Tijdens de Tachtigjarige oorlog was Amsterdam koningsgezind, en viel het onder het rijk van de Spaanse koning. Waar vele steden zich in 1572 achter Willem van Oranje schaarden, bleef Amsterdam achter. De geuzen in Nederland streden tegen deze macht en besloten de stad af te sluiten van de belangrijkste toegangsweg: het water. "De economie was toen volledig maritiem geörienteerd", vertelt projectleider en maritiem archeoloog Wouter Waldus. Dit deden ze door een blokkade van scheepswrakken in het IJ te leggen. "Nu is het zo'n vijf meter diep, toentertijd nog twee à drie." Het onderzoeksteam gaat er naar aanleiding van veel vooronderzoeken vanuit dat er vissersschepen, kleine vrachtschepen en zelfs de kerk van Schellingwoude voor zijn gebruikt.

Quote "Het doel is de blokkade zelf, dan is de zoektocht al geslaagd. Maar we willen altijd meer" wouter waldus

Nieuwe technieken De technieken die worden gebruikt voor de opsporing zijn technieken die reeds bestaan, maar nieuw zijn voor dit soort onderzoeken. "We gebruiken technieken die in de bodem kunnen kijken waarmee we een profiel van de ondergrond maken", zegt technicus Seger van den Brenk. Aan de hand van grafieken kunnen objecten en wrakken onder de grond worden gedetecteerd. "Deze techniek wordt normaal gebruikt bij opsporing van bommen, maar wij kunnen dit ook." Een groot gebied werd gescand gister, waarna alle waarden worden geanalyseerd. Als daar iets positiefs uitkomt gaat het onderzoek verder, "archeologie gaat niet zo snel", aldus Waldus. De duikers gaan mogelijk volgend jaar het IJ in om écht te zoeken naar de wrakken. "Mijn doel is het vinden van de blokkade zelf, dan is de zoektocht al geslaagd. Maar we willen altijd meer, dus het vinden van die kerk? Dat lijkt me machtig mooi."