Voor derde avond op rij onrust na kermis Osdorp in Amsterdam: "Het is weer helemaal mis"

Na zondagavond en maandagavond zorgen jongeren vanavond opnieuw voor onrust in Amsterdam. In Osdorp wordt brand gesticht en vuurwerk afgestoken.

Een van de bewoners noemt Tussen Meer op dit moment een 'gekkenhuis'. "Ik was op het balkon, maar ze gooit naar omhoog, ik moet naar binnen."

Brand

Op beeld van een andere buurtbewoner is een brandje bij de ingang van de kermis in Stadspark Osdorp te zien. De kermis moest van de gemeente ook vandaag om 19.00 uur dicht vanwege de eerdere ongeregeldheden.

"Het is weer helemaal mis in Osdorp nadat de kermis sloot", zegt de maker van de video. "Er is weer geen enkele politie. De vier politieagenten die er waren vertrokken gelijk na sluiten van de kermis."

De-escalerend

Een politiewoordvoerder laat weten dat er vanavond de-escalerend gehandeld wordt. De afgelopen avonden zou gebleken zijn dat jongeren juist uit waren op een confrontatie en dat wil de politie voorkomen.

"We zijn er wel, ook onherkenbaar", zegt de woordvoerder. "Dus we komen zeker in actie als dingen echt niet door de beugel kunnen."