ME uitgerukt om orde in onrustig Osdorp te herstellen

Na zondagavond en maandagavond zorgen jongeren vanavond opnieuw voor onrust in Amsterdam. In Osdorp wordt brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Rond 22.00 rukte de ME uit, inmiddels proberen zij op locatie de orde te herstellen.

Een van de bewoners noemt Tussen Meer, de centrale straat in Osdorp, op dit moment een 'gekkenhuis'. "Ik was op het balkon, maar ze gooien het vuurwerk omhoog, ik moest naar binnen."

ME ingezet voor ongeregeldheden in Amsterdam-Osdorp - NH Nieuws

Een politiewoordvoerder liet weten dat er in eerste instantie de-escalerend gehandeld werd. De afgelopen avonden zou gebleken zijn dat jongeren juist uit waren op een confrontatie en dat wil de politie voorkomen.

Rond 20.30 uur werd het iets rustiger in de buurt, maar dit bleek van korte duur. Later werd het grimmiger en werd er meer vuurwerk afgestoken. Om 20.40 uur werd de ME gealarmeerd. Zij verzamelden zich bij het politiebureau aan de Johan Huizingalaan in Nieuw-West en reden rond 22.00 uur richting Osdorp.

Rond 22.45 heeft de politie bekendgemaakt dat er meer dan twintig personen zijn aangehouden vanwege de verstoring van de openbare orde.