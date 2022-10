FC Volendam maakt er vijf tegen Harkemase Boys en bereikt volgende ronde beker

Bij FC Volendam was er voor het eerst een basisplaats voor Imran Nazih. Het 16-jarige talent uit de jeugdopleiding van de Volendammers begon naast Walid Ould-Chikh en Carel Eiting op het middenveld. In de openingsfase van het duel waren de grootste kansen voor Harkemase Boys, maar Jhurrey Margaritha verzuimde tot tweemaal toe te scoren. Na het verrassende begin was het toch FC Volendam dat na een kwartier de scorende opende. Uitgerekend Nazih was de doelpuntenmaker. De basisdebutant schoot na een mooi hakje van Robert Mühren via de binnenkant van de paal de openingstreffer binnen.

Mouwen opstropen

Harkemase Boys, dat laatste staat in de derde divisie, was liet bij vlagen mooi voetbal zien en kreeg na een half uur spelen loon na werken. Margaritha was na zijn twee eerdere missers nu wel scherp en maakte de 1-1 uit een rebound. Na de gelijkmaker stroopte FC Volendam de mouwen op en knokte het zich vrij snel naar een nieuwe voorsprong. Op slag van rust schoot Robert Mühren de 1-2 ruststand binnen, nadat de spits zichzelf dankzij een fraaie kapbeweging had vrijgespeeld in de vijandelijke zestien.

