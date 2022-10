Kickboksende pakketbezorger Mustafa Benlyazid aan de vooravond van profdebuut

Zaterdag vecht kickbokser Mustafa Benlyazid zijn eerste professionele wedstrijd ooit. Dat gaat hij doen op het Rings Gala in Beverwijk. "Ik zie niet echt een verschil tussen de A-klasse of B-klasse, dus van zenuwen heb ik nog geen last. Misschien op de wedstrijddag zelf", aldus een relaxte Benlyazid.