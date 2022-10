Kermisbaas Frans Stuy doet oproep aan jongeren: "Stop met dat vuurwerk!"

Kermisbaas Frans Stuy is helemaal klaar met jongeren die vuurwerk gooien op en rond zijn kermis in Osdorp. Hij heeft verschillende maatregelen genomen en de kermis moet van de gemeente elke avond om 19.00 uur dicht, maar gisteravond sloeg de vlam opnieuw in de pan.

"Ik ben gewoon een jongen van de straat en ik hoop echt dat al die ouders meer op hun kinderen gaan letten", zegt Stuy. "Want ze doen het niet alleen hier op de kermis, ze doen het op het Osdorpplein, het Buikslotermeerplein, stop met dat vuurwerk!"

Bewoners van Osdorp laten weten dat ze al weken knallen van vuurwerk horen. "Het zijn ook geen bommetjes. Het zijn ongelooflijke knallen. Ik heb ook een hond die daar verschrikkelijk zenuwachtig van wordt. Ik weet niet wat er met de jeugd aan de hand is, ik vind het zo jammer."

Stuy hoopt dat er jarenlang een buurtregisseur van de politie wordt aangesteld en dat er een buurthuis komt. "Waar die jongens een gezicht krijgen. Want er is geen controle meer. Vroeger was er betere controle. Alles is wegbezuinigd."