Busreizigers opgelet: vandaag minder bussen door staking streekvervoer

Wie vandaag de bus pakt moet zijn of haar reis goed plannen: opnieuw zijn er stakingen in het streekvervoer. Reizigers worden geadviseerd alternatief vervoer te gebruiken. Buschauffeurs leggen deze dagen het werk neer om te strijden voor een betere cao.

De afgelopen stakingen bij het regionale streekvervoer werden georganiseerd door de FNV. Een gedeelte van de chauffeurs is aangesloten bij de vakbond. Houd voor de actuele situaties reisplanners in de gaten.

Welk buslijnen uitvallen is onduidelijk. Niet iedere chauffeur staakt en dus zullen enkele bussen gewoon rijden.

