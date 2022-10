Nieuwe tegenstander voor Jos van Belzen tijdens Rings Gala Beverwijk • Gevolgen busstaking beperkt, wel uitval in IJmond

Aankomend weekend wordt het Rings Gala georganiseerd in Beverwijk en één van de drie grote partijen tijdens dit boksevenement stond even op losse schroeven. Glory-kickbokser Jos van Belzen van team Spirit Beverwijk zou het aanvankelijk in de ring opnemen tegen Romano Bakboord. Organisator Milco Lambrecht laat weten dat Bakboord wegens een ernstige blessure niet in staat is te vechten. Men is op zoek gegaan naar een nieuwe tegenstander, maar dat bleek niet zo eenvoudig te zijn. Uiteindelijk is het de Duitse kickbokser Max Graf geworden die het tegen Van Belzen zal gaan opnemen.

Het gala vindt aankomende zaterdag vanaf 18:30 uur plaats in Sporthal Beverwijk.