Inloopavond Telstar: "We gaan bouwen" • FNV verwacht dat helft van bussen niet rijdt

SC Telstar organiseert op maandag 31 oktober een informatieavond over haar toekomstige bouwplannen. Iedereen die daarover mee wil denken, is welkom vanaf half 8 ‘s avonds. Aanmelding is verplicht. Ronald Koeman en Eric van Muiswinkel zijn aanwezig als speciale gasten.

Vanaf 2018 staat het verbouwen van het stadion al als een stip aan de horizon. Het stadion is hard aan vernieuwing toe. “Als je een rondje om het stadion heen loopt, dan schrik je van hoe verwaarloost het is,” legt Steef uit. De club heeft als ambitie om de eredivisie te halen, maar dit stadion past daar niet bij. “Laten we eerst zorgen dat we eredivisie waardig kunnen spelen.”

