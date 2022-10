FNV verwacht dat helft van bussen niet rijdt • Bekijk hier de bouw van zoutdam in de zeesluis

Wie vandaag de bus pakt moet zijn of haar reis goed plannen: opnieuw zijn er stakingen in het streekvervoer. Buschauffeurs leggen tot en met 21 oktober het werk neer om te strijden voor een betere cao. Reizigers worden geadviseerd alternatief vervoer te gebruiken. Wie vandaag de bus pakt moet zijn of haar reis goed plannen: opnieuw zijn er stakingen in het streekvervoer. Buschauffeurs leggen tot en met 21 oktober het werk neer om te strijden voor een betere cao. Reizigers worden geadviseerd alternatief vervoer te gebruiken.