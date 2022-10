Zandvoort past parkeerbeleid aan nog voor start van evaluatie

Nog voordat de evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort is begonnen, voert de gemeente per 1 november al twee aanpassingen door. Het gaat om grote knelpunten waarmee de gemeente de inwoners alvast wat verlichting wil bieden.

Zo mogen inwoners die een parkeervergunning voor het centrumgebied hebben, voortaan ook in parkeergebied Zuid parkeren. De parkeerdruk is daar namelijk aanzienlijk minder dan in het centrum. Ook wordt de bewonersregeling uitgebreid. Bewoners die zo'n regeling hebben, mogen vanaf 1 november ook twee uur per dag in oud-noord parkeren.

Het gaat om tijdelijke aanpassingen in het parkeerbeleid. Deze blijven gelden tot de aanpassingen op basis van de evaluatie kunnen worden doorgevoerd.

Nieuw parkeerbeleid

Het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort werd afgelopen zomer ingevoerd. In heel Zandvoort kan sindsdien tegen betaling worden geparkeerd. Voorheen gold er in een aantal wijken een vergunningstelsel uitsluitend voor bewoners en kon men in een aantal wijken nog gratis parkeren. De invoering van het nieuwe parkeerbeleid leverde veel onrust op in het dorp. Veel bewoners hadden bezwaren en voorzagen grote parkeerproblemen in hun wijk.

Of die bezwaren terecht zijn en er ook daadwerkelijk parkeerproblemen zijn ontstaan, zal verder moeten blijken in de evaluatie. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal de komende weken onderzoek doen naar de knelpunten. Inwoners en ondernemers kunnen meedoen aan het onderzoek. Daarnaast zal er een steekproef worden genomen van 3000 willekeurig geselecteerde bewoners, 400 willekeurig geselecteerde ondernemers, en bezoekers. Ook hun meningen en ervaringen worden meegenomen in het onderzoek.

Komende winter zal de gemeente Zandvoort de uitkomst van het onderzoek bekijken en kijken naar oplossingen die dan voor het zomerseizoen van 2023 moeten zijn ingevoerd.