Een smiley, spook of hartje: 1000 kinderen maken in Warmenhuizen een kunstwerk van pompoen

Wie denkt aan Halloween denkt aan pompoenen. Deze feestdag wordt in Nederland niet zo uitbundig gevierd als in Amerika, maar de pompoenen zijn enorm populair. Dat weet pompoenenteler Margit Dekker uit Warmenhuizen ook: al twintig jaar geeft ze in de herfstvakantie workshops pompoenen uithollen aan kinderen en het aantal inschrijvingen blijft per jaar groeien.

Vier trotse kinderen met hun pompoen - NH Nieuws / Kelly Blok

"We hebben voor deze week zo'n 1000 aanmeldingen", vertelt Margit Dekker met een glimlach op haar gezicht. Ze bedacht de workshop twintig jaar geleden als een leuke activiteit voor kinderen in de herfstvakantie en daar komen kinderen maar wat graag op af met hun moeder, vader, opa of oma. De herfstvakantie is voor de pompoenenteler al goed gevuld: van maandag tot en met zaterdag zijn er op alle mogelijke tijdstippen al tientallen aanmeldingen. En die komen niet alleen maar uit de Noordkop, want sommige deelnemers hebben er heel wat kilometers voor over. "Er komen zelfs mensen uit Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Echt heel leuk", zegt Margit. In onderstaande video is te zien hoe kinderen druk bezig zijn met het snijden van de pompoen (tekst gaat door onder de video):

Kinderen hollen een pompoen uit bij de pompoenenteler in Warmenhuizen - NH Nieuws

Met een toeziend oog en hier en daar een klein beetje hulp van een tiental scholieren kunnen de kinderen bijna alles zelf uitvoeren. Dat begint al bij het uithollen van de pompoen. Daarna kan iedereen een figuur uitkiezen, dat figuur uitprikken en vervolgens uitsnijden. "Heel leuk dat je deze beleving mee kan geven aan kinderen", aldus Margit, "Ik word er heel blij van."