Werkzaamheden aan onderdoorgangen Westfrisiaweg volgende week van start

De provincie Noord-Holland begint aankomende maandag met de eerste werkzaamheden aan de Westfrisiaweg. Een maand later dan verwacht, vanwege een vergunning die niet rond was. Sinds de opening van de weg eind 2018 zorgt hevige regenval voor problemen.

Het water wordt niet goed afgevoerd, waardoor er flinke plassen en gevaarlijke situaties voor weggebruikers kunnen ontstaan. Om te zorgen dat het water beter wegstroomt, brengt de provincie Noord-Holland nieuwe kolken (afvoerputten), riolering en bestrating aan. Om die werkzaamheden in goede banen te leiden, worden meerdere onderdoorgangen afgesloten voor verkeer.

Vanwege een vergunning die nog niet rond was, begint de metamorfose pas een maand later. Op 24 oktober vinden de werkzaamheden aan de Oostergouw (Zwaag) en Noorderboekert (Westwoud) plaats, dit was al zo gepland. Die duren tot 4 november. Drie dagen later wordt De Strip in Zwaag onder handen genomen.

De werkzaamheden aan Wogmergouw zouden 12 september beginnen, maar die worden nu verplaatst naar november. Die starten op 17 november en duren tot 9 december.

Verkeer wordt omgeleid

De onderdoorgangen worden tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten. Verkeer wordt via borden omgeleid, met mogelijk vijf tot tien minuten vertraging als gevolg. De buslijnen 636, 514 en 132 volgen een alternatieve route.