Amsterdam NL V Bokser Kanters woedend op jury bij Ben Bril Memorial: "Ik boks nooit meer in Carré"

Het Ben Bril Memorial is het jaarlijkse boksgala in theater Carré. Gisteravond mocht het weer na een pas op de plaats van twee jaar door de coronapendemie. De Amsterdammers Sara Koops en Serginio Kanters waren ook van de partij. Beiden waren goed bezig, vonden dat ze de overwinning verdienden, maar de jury besloot anders. Kanters was er zo boos over dat hij nooit meer in Carré wil boksen.

Koops vecht voor de tweede keer als professional. Zij stond tegenover de Enfusion-wereldkampioen Jorina Baars uit Den Helder die debuteerde in het boksen. Het ging er hard aan toe. Vier rondes lang gingen Koops en Baars de strijd met elkaar aan voor de winst. Maar een winnaar kwam er niet. De jury beoordeelde de wedstrijd gelijkspel en dus onbeslist. "Ik had moeten winnen, het was mijn partij", vertelde de teleurgestelde Koops na de partij aan AT5.

Quote "Dit is een schande! Ik vecht nooit meer in Carré" serginio kanters, bokser

Serginio Kanters stond tegen de Belg Mohamed El Achi voor het kampioenschap van de Benelux. Ook die wedstrijd werd door de jury als onbeslist beoordeeld. En daar Kanters was zo verbaasd en boos over dat hij na de wedstrijd besloot nooit meer op het Ben Bril Gale te vechten. "Om deze reden is boksen in Nederland dood, we verpesten onze eigen vechters." Voor Kanters is de winst erg belangrijk voor zijn toekomst zegt hij zelf: "Het gaat om centjes, zonder die 'win' kan ik geen andere partijen meer krijgen. Het is een smet op mijn naam".

Ook zijn trainer, Peter Gebbink snapt niets van de beslissing en is teleurgesteld. "In Duitsland weet je dit gebeurt, in Polen weet je dit gebeurt. Maar in Nederland verwacht je gewoon dat je een eerlijke jury hebt en die krijg je niet." aldus Gebbink, de trainer van Kanters.