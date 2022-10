Buurtbewoners zijn rellende jeugd op kermis in Amsterdam-Osdorp meer dan zat: "Het zijn net ratten"

Buurtbewoners in Amsterdam-Osdorp zijn de rellen op de kermis in hun wijk behoorlijk zat. Op zondag- en maandagavond werd er door jongeren met vuurwerk gegooid en staken ze een vuilnisbak in brand. Osdorpers vinden het gedrag van de jeugd schandalig.

Vanwege de rellen werd zondag besloten dat de sluitingstijd op de kermis vervroegd zou worden van 22.00 uur naar 19.00 uur. Toch werd het maandagavond na 19.00 uur grimmig. "Er bleven nog tientallen jongeren in de buurt rondhangen", vertelt een woordvoerder van de politie. "Ook staken ze zwaar illegaal vuurwerk af en pleegden ze vernielingen." Dit deed de politie besluiten om charges uit te voeren; daarbij worden jongeren uit elkaar gedreven om de rust te laten terugkeren.

De rellen hebben veel indruk gemaakt op Osdorpers met kinderen. Een deel van deze ouders laat aan NH Radio weten dat ze niet meer willen dat hun kind naar de kermis gaat. Ook zijn er ouders die laten weten dat hun kind alleen naar de kermis mag als ze er zelf bij zijn.

'Schandalig'

Buurtbewoners uit Osdorp snappen niets van de rellende jongeren en leven mee met de kermisexploitanten die tijdens de coronacrisis klap na klap hebben gehad. "Schandalig. Die mensen hebben het al zo zwaar gehad en nou moeten ze sluiten om 19.00 uur", zegt ze niet-begrijpend. "Het zijn net ratten. Ze komen overal vandaan gekropen."

Een andere omwonende zegt er ook niets van te snappen. "Verschrikkelijk. Ik woon hier 37 jaar, maar heb dit nog nooit meegemaakt", zegt ze. "Je kan nog niet eens 's middags naar buiten met je kleinkind. Als je ook maar een beetje om je heen kijkt, krijg je een blik terug van: 'Wat moet je kankerhoer?' Zo zijn ze dan. En het zijn jochies van 12, 13 jaar. Of ik angstig ben? Nou, hartkloppingen krijg ik ervan."

Een derde buurtbewoner heeft vanuit haar woning zicht gehad op de rellende jeugd. "Er was gisteravond zo ontzettend veel overlast. Vlak voor mijn deur werd een vuilnisbak in brand gestoken." Ze heeft het idee dat de reljeugd alleen bezig is geweest met het provoceren van de politie. "Ik snap het nut niet. Als die jongeren het me konden uitleggen zou ik het misschien begrijpen, maar nu snap ik het niet."