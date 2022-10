NH helpt mee: BSO Kings & Queens

Ook Noord-Holland kampt met een personeelstekort. NH Nieuws wil graag weten hoe bedrijven toch het hoofd boven water weten te houden. Waar nodig helpen we mee in de wekelijkse serie ‘Pak An Doen: Personeel Gezocht’. Vandaag zijn we op BSO Kings & Queens in Amsterdam. Daar is zo weinig personeel dat de buitenschoolse opvang zelfs één dag per week dicht moet en ook in de schoolvakanties blijven de deuren gesloten. Verslaggever Doris van Baar moet dus vol aan de bak. ‘Pak An Doen: Personeel Gezocht’ is elke dinsdag te zien bij NH Nieuws vanaf 17.10 uur.