Koopavond onder druk in de Noordkop: weinig animo meer onder winkeliers

Met de koopavonden op de donderdag en vrijdag in Schagen en Den Helder zijn steeds minder winkels open: het is voor velen niet meer rendabel. Ondernemersverenigingen twijfelen of ze door moeten gaan. "Hoe communiceer je het naar de bezoekers als het gros dicht is?", zegt Mark de Graaf van de Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad.

"Afgelopen zomer hebben we een enquête gedaan onder de winkeliers in de Helderse binnenstad", vervolgt Mark de Graaf van de Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad. "Van de 92 grote en kleine winkeliers die hadden gereageerd, hebben 54 aangegeven open te gaan met de koopavond. Maar daarentegen waren er ook 38 die besloten dicht te blijven. En hoe communiceer je het richting de consument? Zij verwachten dat alle winkels open zijn, dan is het niet leuk als het merendeel dicht is. Of meld je alleen welke zaken open zijn?"

In Schagen klinkt een vergelijkbaar geluid. De winkeliers in het winkelcentrum Makado, dat nu wordt verbouwd, zijn contractueel verplicht om open te zijn met de koopavond. Maar van de andere winkeliers is er maar een klein deel open op vrijdagavond. "Ik schat dat er zo'n 35 procent van de winkeliers op de Gedempte Gracht meedoet", zegt Henk van Zanten van de Ondernemers Federatie Schagen. "De aantrekkelijkheid van de koopavond is er af."

Twijfel

Op beide plekken wordt daarom getwijfeld of wel moet worden doorgegaan met de koopavond. In Den Helder is eind deze maand een algemene ledenvergadering, daarin zullen de openingstijden van winkels ongetwijfeld worden besproken. "Het zijn vooral de kleinere zelfstandigen die de koopavond niet meer zien zitten", zegt De Graaf. "De grotere winkels zitten aan contracten met het personeel en kunnen niet zomaar de winkel sluiten. Hun werknemers moeten dan immers op andere momenten alsnog hun uren maken."

Schagen wil het volgend jaar bespreken met de winkeliers. "Over een jaar - als de verbouwing van het Makado-winkelcentrum is afgerond - gaan we een nieuw standpunt overwegen", vertelt Van Zanten. "Mijn persoonlijke mening is dat je beter koopavond kunt afschaffen en dat alle winkels vervolgens zes dagen in de week open zijn van 9.00 uur tot 18.00 uur."