Anouk Gielen (23) voorgedragen als nieuwe provinciale lijsttrekker GroenLinks

De 23-jarige Anouk Gielen wordt voorgedragen als de nieuwe provinciale lijsttrekker van GroenLinks. De politica is sinds 2019 werkzaam in de Provinciale Staten. Sinds juni van dit jaar is ze fractievoorzitter.

De 23-jarige Gielen laat weten dat ze veel zin heeft om aan de slag te gaan. Ze gaat zich met name inzetten voor het klimaat en duurzame energie. "Mijn generatie weet als geen ander hoe urgent de klimaatcrisis is", laat de politica weten. "De provincie is relevanter dan ooit in het aanpakken van het stikstofprobleem, natuurherstel en het opwekken van duurzame energie."

GroenLinks laat weten dat ze met Gielen een sterkte kandidaat hebben. "Anouk is bevlogen, idealistisch en daadkrachtig", schrijft de partij. "Ze leidt de fractie met verve, is een strategisch onderhandelaar en een goede debater die onze idealen in politieke resultaten omzet."

Partijleden kunnen op 26 november tijdens een ledenvergadering stemmen over de voordracht van de 23-jarige politica. Dan kan ook worden gestemd over de rest van de kandidatenlijst.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 15 maart.