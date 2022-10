Vrachtwagenchauffeur per direct ontslagen na 'masturbatievideo' op A7

Een chauffeur van een transportbedrijf uit Zwaagdijk-Oost is gisteren viral gegaan op social media: op een geplaatst filmpje hangt hij, rijdend, ogenschijnlijk masturberend uit het raam van zijn cabine. De directeur van het bedrijf reageert geschrokken: "Dit soort acties hebben wij niet in de hand."

Dumpert/VSDV

Een medeweggebruiker filmde hoe hij de vrachtwagen inhaalt op de A7. In de video (die onder meer rondgaat op Dumpert en nu 105.000 keer is bekeken) is te zien dat de chauffeur van de vrachtwagen half uit het raam hangt en gekke gezichtsuitdrukkingen maakt. Zijn rechterhand maakt ook masturberende bewegingen. Zijn broek heeft hij wel nog aan. Directeur van het betreffende bedrijf VSDV Transport Rober van Straalen is zich wild geschrokken. "Maandag om 14.00 uur werd ik via de app geattendeerd op het filmpje", laat hij weten in een reactie op de Facebookpagina. "Wat een lol, las ik van het gezicht van de chauffeur. Maar de grond zakte onder mijn voeten weg. Meteen heb ik actie ondernomen."

De chauffeur uit de regio van Alkmaar is, zo valt te lezen in het statement van het bedrijf, door de directeur gebeld dat hij naar het hoofdkantoor moest komen. Op het kantoor heeft Van Straalen hem 'de enige en passende oplossing geboden die op dat moment kloppend was'. Medewerkers van het transportbedrijf laten weten dat hun collega-chauffeur door de directeur op staande voet is ontslagen. 'Niet in de hand' Al de hele dag wordt de directeur gebeld, geappt en gemaild over de video die viral gaat. Van Straalen snapt de ophef, zo schrijft hij op Facebook. "Alleen, wat kunnen wij als VSDV verder doen aan dit gedrag? De kranten bellen en er worden chauffeurs geweigerd bij klanten die denken dat hij het was." De directeur heeft alle chauffeurs opgeroepen zich onderweg te gedragen, maar ook bij klanten en in hun dagelijkse doen en laten. "Dit soort acties hebben wij niet in de hand. Ons bedrijf is dagelijks bezig met veiligheid, en na dit gebeuren zullen wij hier zeker mee doorgaan."

Facebook