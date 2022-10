Man (34) aangehouden na vondst van gestolen fietsen en drugsafval in garagebox

Een 34-jarige man uit Den Helder is gisteren aangehouden nadat de politie in een garagebox aan de Langevliet in Julianadorp een aantal gestolen fietsen en drugsafval vond. Zeker drie van de vier fietsen blijken gestolen te zijn. De drugsafval was bijvangst.

Er waren aanwijzingen dat in de bewuste garagebox een gestolen fiets zou liggen. Daarom ging de politie gisteren rond het middaguur de box doorzoeken. De fiets bleek er inderdaad te zijn, maar daarnaast waren er nog drie fietsen waarvan werd vermoed dat ze gestolen zijn. Inmiddels is gebleken dat zeker drie van de vier fietsen gestolen zijn.

GHB

Daarnaast werd er ook drugsafval gevonden. Van de middelen die de politie aantrof, kan op kleine schaal de vloeibare harddrug GHB worden geproduceerd. "Vaak wordt het voor eigen gebruik gemaakt", zegt een politiewoordvoerder. Maar eigen gebruik of niet: dat is verboden.

Er is een 34-jarige man uit Den Helder op heterdaad aangehouden. Of hij de eigenaar of huurder van de garagebox is, kan de politie niet zeggen. Hij wordt verdacht van heling van de fietsen. Of hij ook verantwoordelijk is voor de diefstal van de fietsen, moet nog blijken.