De Peiling: ik neem maatregelen om energie te besparen

Het aantal energiecoaches in Noord-Holland is niet aan te slepen. Steeds meer mensen zoeken tips om te besparen op hun gas- en stroomverbruik. Korter douchen, de verwarming een graadje lager of een 'slimme meter'. Heb jij al maatregelen genomen om energie te besparen? En heb je nog goede bespaartips?

Door de stijgende energieprijzen, is in Noord-Holland een groeiende vraag naar energiecoaches. Volgens Annelot Beenhakker van adviesbureau Klimaatroute zijn er ongeveer 70 energiecoaches in dienst, waarvan er 50 onder andere in Noord-Holland actief zijn.

Die coaches rijden met een zogenoemde 'klusbus' en gaan een lijstje bewoners langs. Ze geven mensen energie-adviezen in de vorm van kleine energiebesparende maatregelen die mensen in huis kunnen nemen. In de klusbus liggen bijvoorbeeld waterbesparende douchekoppen, ledlampen of fleecedekens.

Minder lang douchen en de kachel een graadje lager

Veel Noord-Hollanders hebben inmiddels al maatregelen genomen om op energie en gas te besparen. Zo wordt er minder gedoucht, wordt het gas minder verbruikt en staat de kachel een graadje lager of helemaal niet aan. Dat soort tips komen ook aan bod bij de energiecoaches.

Zo kan vijf minuten douchen in plaats van tien, zo'n 140 kubieke meter gas besparen per jaar. Als je de thermostaat één graad lager zet, bespaar ook al wat geld per jaar. Apparaten in huis als de televisie of de computer, kun je het beste uit schakelen als er geen gebruik van wordt gemaakt.

Genoeg maatregelen dus om energie te besparen. Heb jij nog bespaartips?