Oppositie gemeenteraad: windmolens niet ten koste van woningen Haven-stad

De VVD, JA21 en het CDA hebben raadsvragen ingediend aan het college over de komst van windmolens in in het gebied Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein. Het deel van de oppositie dat goed is voor 8 van de 45 zetels wil niet dat de komst van de windmolens ten koste gaat van de geplande woningen in het nieuwe stadsdeel Haven-stad.

Als de komst van de windmolens ten koste gaat van het aantal woningen dat gebouwd kan worden in het nieuwe stadsdeel , dan vinden de drie oppositie partijen dat de windturbines op een tweede plaats moeten komen te staan. Voor hen is het bouwen van nieuwe woningen de 'hoogste prioriteit' en moet ook het woongenot van omwonenden niet lijden onder de komst van de windmolens.

Wel komt daarbij kijken dat er nog een aantal 'aandachtspunten' zijn, zoals Pels het zelf beschreef. Zo is er meer slagschaduw, de schaduw van de wieken, dan eerder door experts is geadviseerd en levert het (laagfrequent) geluid mogelijk hinder op. Wel benadrukte Pels dat er 'geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's' mogen ontstaan en dat de natuur niet te veel mag worden belast.

Vragen aan het college namens VVD, JA21 en CDA

1. Is het college het met vragenstellers eens dat in tijden van enorme woningnood, het bouwen

van nieuwe woningen de hoogste prioriteit moet hebben?

2. Hoeveel woningen kunnen er minder worden gebouwd na plaatsing van de windturbines en

welke afwegingen moeten daarin volgens het college worden gemaakt? Op welke afstand van

woningen zouden deze windturbines dan komen te staan?

3. Is het college het met vragenstellers eens dat de gezondheid en het woongenot van

omwonenden niet mogen lijden onder de plaatsing van windturbines?

4. Mocht blijken dat de plaatsing van windturbines leidt tot minder woningbouw, of verminderd

woongenot van omwonenden zoals bedoeld bij vraag 1 en 2, is de gemeente Amsterdam dan

bereid af te zien van de plaatsing van windturbines op deze locatie?

5. Zo ja, de gemeente heeft op 30 juni 2020 een initiatief overeenkomst bereikt met Amsterdam

Wind over de plaatsing van windturbines. Welke mogelijkheden biedt deze overeenkomst om af

te zien van plaatsing en wat zijn daarvan de financiële consequenties?

6. Zo nee, welke gevolgen zal het plaatsen van windturbines op de aangegeven locaties hebben

voor de doelstelling van dit college om de woningnood te lijf te gaan?